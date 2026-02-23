Unterwegs geblitzt? Dieses Tool zeigt, wie hoch Ihre Busse ausfällt
Der Be-O-Mat liefert eine persönliche Antwort auf Ihre Fragen. Etwa, wie viel Sie das Blitzerfoto kosten wird.
Einmal kurz nicht aufs Tacho geachtet – und schon hat einen der Blitzer erwischt. Mit geringen Geschwindigkeitsübertretungen ist die Busse meist ärgerlich, aber bezahlbar.
Doch wie ist es, wenn man deutlich über der Maximalgeschwindigkeit liegt? Oder, wenn man Wiederholungstäter ist? Die Höhe der Busse ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Der Be-O-Mat kennt sie – und zeigt Ihnen, wie viel Busse Sie in ihrem Fall erwarten können. Cookies zulassen und los gehts.
Hat Ihnen das geholfen?
Wenn ja, klicken Sie unten auf «Folgen», und wir informieren Sie bei Erscheinen einer neuen Ausgabe der Ratgeber-Serie.
Der Be-O-Mat ist ein experimentelles Format, das der Beobachter stetig weiterentwickelt. Das Tool soll Ihnen helfen, Zeit, Geld und Nerven zu sparen, indem komplizierte Sachverhalte auf Ihren persönlichen Fall bezogen werden. Wir würden uns freuen, wenn Sie in den Kommentaren ein Feedback schreiben oder uns erzählen, mit welchen Kosten man Ihnen bereits drohte.
Haben Sie noch Fragen? Beim Beobachter-Beratungszentrum stehen Ihnen über 30 Fachexpertinnen und Fachexperten zur Seite und unterstützen Sie bei juristischen Angelegenheiten. Schliessen Sie jetzt ein Abo ab oder buchen Sie eine Einzelberatung.