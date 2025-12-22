Arbeitgeber sind für Sicherheit verantwortlich

Für den Beobachter-Rechtsexperten Thomas Oechsle höchst problematisch. Arbeitgeberinnen hätten eine Fürsorgepflicht. Sie müssten alles unternehmen, um das Leben und die Gesundheit der Arbeitnehmenden zu schützen. «Die Arbeitgeberin muss darum die Sicherheitsvorschriften durchsetzen und auch kontrollieren, ob die Belegschaft diese einhält.» Schulungen sowie das Aushändigen von Merkblättern und sicherem Arbeitsmaterial seien ein Must.