Doch die bekannte Opernsängerin Marion Ammann, die durch den Beobachter auf den Whistleblower aufmerksam geworden war, wehrte sich. «Es war klar für mich, dass Adam Quadroni es nicht verkraftet hätte, wenn man ihm auch das Letzte noch genommen hätte: sein Haus, das er selbst gebaut hat», sagte sie. Ammann nahm Hypotheken auf und sammelte zinslose Darlehen von rund zehn Personen, um das Haus zu kaufen – und Adam Quadroni weiter darin leben zu lassen.