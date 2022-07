Suche von Apotheke und Arzt

Ohne Ortskenntnis eine Ärztin oder eine Apotheke zu finden, funktioniert gut und schnell über die auf dem iPhone vorinstallierte App Karten respektive Google Maps auf Android-Smartphones. Tippt man dort auf dem iPhone die Kompassnadel beziehungsweise bei Android das Fadenkreuz an, zeigt die App die aktuelle Position auf der Karte. In der App lässt sich nun eingeben, wonach man in der Nähe sucht, also Apotheke, Arzt, Spital und so weiter. Die App zeigt alle Treffer auf der Karte wie auch als Liste an sowie die Entfernung dorthin. Durch Antippen eines Treffers errechnet die App die schnellste Route zu Fuss, mit dem Auto oder (wenn verfügbar) mit öffentlichen Verkehrsmitteln.