«Veröffentlichte Standorte an Gefahrenstellen können das Tempo senken», sagt Christoph Leibundgut von der BfU. Doch sei es falsch, allein auf Transparenz zu setzen. Das grösste Risiko: Autofahrer passen sich an bekannte Kontrollpunkte an, bremsen vor dem Blitzer und beschleunigen danach wieder – ein Verhalten, das Experten «Känguru-Fahrweise» nennen. Studien, die belegen, dass die Online-Veröffentlichung von Standorten die Unfallzahlen langfristig senkt, liegen der BfU nicht vor.