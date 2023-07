Otto Weiler zahlt jeden Monat über 500 Franken, zusätzlich zur Grundversicherung, damit er privat krankenversichert ist. Seit Jahrzehnten. Sollte er krank werden, will er sich die beste Behandlung leisten können. Jetzt aber hat seine Versicherung, die Concordia, den Tarifvertrag mit den Zürcher Regionalspitälern gekündigt. Die Spitäler würden zu hohe Preise für Zusatzversicherte verlangen, so die Krankenkasse.



Das ist ein Problem für Otto Weiler, der seinen richtigen Namen hier nicht preisgeben will. Der Rentner geht regelmässig zum Kardiologen ins Spital Männedorf. Dort bekommt er nun keine private Behandlung mehr – beziehungsweise müsste sie selber bezahlen. Weiler sagt: «Ich frage mich, ob eine Zusatzversicherung so noch Sinn macht.»