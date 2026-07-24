Metamorphose als Notlösung

Die Metamorphose von der Chemie- zur Pharmabranche war zunächst eine Notlösung. Weil das Farbengeschäft stark schwankte und der Erste Weltkrieg die engen Bande zu deutschen Lieferanten kappte, suchten die Basler Fabrikanten nach einem krisenresistenten Ersatz. So richtig lukrativ wurde die Herstellung von Medikamenten jedoch erst in der Zwischenkriegszeit und im Zuge des Antibiotika-Booms der Nachkriegsjahre in den USA. So wurde das Pharmabusiness nach und nach zum zentralen wirtschaftlichen Stützpfeiler.