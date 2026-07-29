Das Thema beschäftigt auch die Bundespolitik. Der Bundesrat wollte reine Böller verbieten lassen, scheiterte damit aber diesen Sommer überraschend im Parlament. Nun liegt der Entscheid beim Stimmvolk. Am 29. November kommt die Feuerwerksinitiative an die Urne. Sie fordert ein Verbot für lautes Privatfeuerwerk. «Wir sind der Meinung, dass das private Abfeuern von Feuerwerk eingeschränkt werden soll und in die Hände von Profis gelegt werden soll», sagt eine Sprecherin des Initiativkomitees.