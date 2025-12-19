Kosten und Preise werden heute zwischen den sogenannten Tarifpartnern verhandelt. Besteht nicht die Gefahr, dass die Entscheidungsprozesse durch die Einbindung einer dritten Partei noch komplizierter und langwieriger werden?

Ich glaube nicht, dass das Gesundheitswesen noch komplizierter werden kann, als es schon ist. Im Ernst: Klar, das kann sein. Aber das ist doch nicht das Kriterium. Es darf doch nicht sein, dass diejenigen, die am Schluss die Rechnung bezahlen müssen, bei der Höhe der Rechnung nicht mitreden dürfen. Auf alle Fälle würden die Prozesse transparenter.