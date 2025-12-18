Schmezers Ziel deckt sich dabei mit demjenigen der Beobachter-Petition: Die Stimme der Prämienzahlenden soll gleichberechtigt neben jenen der Versicherer und Leistungserbringer stehen. Der Bundesrat soll nun prüfen, wie eine Vertretung aussehen könnte – etwa durch Sitze in Kommissionen wie der Eidgenössischen Leistungskommission (ELGK) oder der Eidgenössischen Arzneimittelkommission (EAK). Auch die Frage, wer die Prämienzahlenden vertreten könnte, soll geklärt werden: eine unabhängige Institution? Ein demokratisch gewähltes Gremium?