Welche Bedingungen müssen für ein Impfobligatorium erfüllt sein?

Ein Impfobligatorium ist nur dann ethisch vertretbar, wenn mehrere Kriterien gleichzeitig erfüllt sind. Erstens muss eine ernsthafte, konkrete Gefahr für die öffentliche Gesundheit bestehen. Hypothetische Risiken reichen nicht aus – es braucht eine klare Bedrohung für viele Menschen. Zweitens müssen mildere Mittel ausgeschöpft oder nachweislich unzureichend sein. Solange Aufklärung, freiwillige Impfungen und gezielte Schutzmassnahmen nicht umfassend genutzt wurden, bleibt ein Obligatorium unethisch. Drittens muss die Impfung nachweislich wirksam und sicher sein. Der Nutzen – vor allem zum Schutz anderer – muss überzeugend belegt und transparent kommuniziert werden.