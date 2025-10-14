Nationale Impfwoche 2025

Der Nationale Grippeimpftag ist seit 2004 eine Initiative des Kollegiums für Hausarztmedizin (KHM). Er wurde seit Beginn mit dem BAG und seit 2018 in Koordination und Zusammenarbeit mit der FMH und pharmaSuisse im November durchgeführt.

2025 wird nun erstmals eine Nationale Impfwoche mit einem niederschwelligen Angebot für Impfungen gegen Grippe, Covid-19 und RSV in Arztpraxen und Apotheken durchgeführt. Die Impfwoche findet vom 10. bis 15. November statt. Die Adressen der Impfpraxen sind unter www.kollegium.ch abrufbar.

Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt, die Impfung zwischen Mitte Oktober und Mitte November durchzuführen. In spezifischen Fällen kann man sich nach Absprache mit dem Hausarzt aber auch später noch impfen lassen.