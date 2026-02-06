Ähnliches hielt die Stiftung für Konsumentenschutz diese Woche dem Babymilchhersteller Danone vor, der unter anderem das bekannte Produkt Aptamil verkauft. Das französische Unternehmen zog in verschiedenen Ländern seine Babymilchprodukte zurück, Ende letzter Woche auch in Deutschland und Österreich. Auf der Schweizer Website hiess es jedoch bis am Donnerstag, dass die hierzulande verkauften Produkte nicht betroffen seien.