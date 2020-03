Beobachter: Herr Pascolo, an was forschen Sie genau?

Steve Pascolo: Ich arbeite an einem mRNA-Impfstoff gegen das Corona-Virus. Ein solcher Impfstoff aus Erbsubstanz ist sehr robust, gut in grossen Mengen zu erstellen und einfach zu lagern. Andere Ansätze, die derzeit mit Eiweissen oder Peptiden, also Aminosäuren, arbeiten, sind dagegen schwer und nicht sicher in grossen Mengen herzustellen. Die Entwicklung dauert viel länger und die Impfstoffe sind nicht immer leicht zu lagern. mRNA kann man dagegen bei Raumtemperatur aufbewahren.