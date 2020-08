Früher stand die Abstinenz im Zentrum. Ist das immer noch so?

Nein. Ein Muss zur Therapie gibt es bei uns nicht, schon gar nicht den Zwang, mit dem Konsum aufzuhören. Wir versuchen, die Selbstbestimmung des Menschen zu respektieren. Zugleich möchten wir jene, die gefährdet oder abhängig sind, unterstützen – sei es in ihrem Bemühen, den Alkohol wieder in den Griff zu bekommen, oder in ihrem Entscheid, mit dem Trinken aufzuhören.