«Das Schöne an unserem Beruf sind die teilweise recht unmittelbaren Erfolge. Manchmal auch bei Patienten, die seit mehreren Jahren Rückenprobleme Rückenbeschwerden Der richtige Umgang mit Rückenschmerzen haben», erklärt Urs B. Zahner. Er hat eine eigene Praxis in Schaffhausen und ist Oberarzt an der Universitätsklinik Balgrist in Zürich. Die chiropraktische Abteilung der Klinik behandelt viele Patienten, die aus den Bereichen Orthopädie, Rheumatologie, Sportmedizin oder Paraplegie überwiesen wurden.