Was machen die Spitäler dagegen?

Wir haben die weltweite Entwicklung früh beobachtet und bereits vor über fünf Jahren begonnen, Risikopatienten aus dem Ausland gezielt zu testen und nötigenfalls zu isolieren. Besiedelte Personen werden konsequent isoliert, und umfassende Hygienemassnahmen verhindern eine Weiterverbreitung. An der Insel-Gruppe konnten wir bereits über 220 Patiententage mit dem Hefepilz Candidozyma auris betreuen – ohne eine einzige Übertragung. Ein sorgfältiger Einsatz von Antibiotika trägt zusätzlich dazu bei, das Risiko einer Ausbreitung zu reduzieren.

