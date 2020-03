Auch die Kantone Luzern, Uri und Nidwalden arbeiten zusammen. Sie betreiben die Stiftung First Responder Zentralschweiz und eine gemeinsame App. So machen es auch Fribourg, Waadt und Jura mit der Fondation First Responders.

First Responder-Organisationen in Genf, im Tessin und im Wallis arbeiten nur in ihrem Kantonsgebiet, jeweils auch mit einer eigenen App. Diese basiert, wie die Apps Apps fürs Herz Was Smartphone & Co. als Pulsmesser taugen der anderen Kantone, auf derselben Technologie wie «CH Responder». Entwickelt hat sie die Firma DOS Group gemeinsam mit Ticino Cuore.

In Obwalden gibt es seit 2009 den privaten Verein «Herz für Obwalden» mit 160 First Respondern, die noch per SMS alarmiert werden. Das könnte sich bald ändern, der Kanton führt Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit mit der Stiftung First Responder Zentralschweiz.



«Zusammenarbeit ist begrenzt sinnvoll»

Während die einen Kantone ihre First Responder-Netze schrittweise verknüpfen, ist das in anderen noch gar kein Thema. Im Aargau, den beiden Appenzell, Glarus, Graubünden, Neuenburg, St. Gallen, Schwyz, Thurgau, Zug und Zürich gibt es zwar Ersthelfer, oft sind sie aber direkt an die Blaulichtorganisationen gekoppelt und keine Laien. Das heisst, es kann nur so viele First Responder geben, wie es Polizisten Recht Was darf die Polizei? , Rettungssanitäter und Feuerwehrleute im Kanton gibt. So ist es auch im Kanton Schaffhausen, der momentan prüft, ob eine kantonsweite Organisation Sinn macht.

Keiner dieser zwölf Kantone plant, zukünftig mit anderen zusammenzuarbeiten. «Da die First Responder in einem definierten Gebiet zuständig sind, ist eine überkantonale Zusammenarbeit in diesem Bereich begrenzt sinnvoll», sagt beispielsweise Günter Bildstein, Leiter des St. Galler Rettungsdienstes. Dieser arbeitet mit rund 450 First Respondern zusammen, die an die Feuerwehren angegliedert sind.