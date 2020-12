In welchen Situationen kann man angstfrei aufs Ende der Kopfschmerzen warten?

Sicherlich dann, wenn man die Art der Kopfschmerzen schon von früher kennt. Auch wenn die Schmerzen nicht so stark oder allmählich aufgetreten sind, steckt meistens nichts Besorgniserregendes dahinter. Dasselbe gilt selbst­verständlich auch dann, wenn man eine Ursache erahnen kann – etwa zu viel Alkohol am Vorabend Katerkopfschmerzen Warum nach zu viel Alkohol der Kopf brummt oder zu viel Stress bei der Arbeit. Ebenfalls beruhigt sein darf man in der Regel dann, wenn Kopfschmerzen ohne Begleitsymptome wie Fieber oder Ausfallerscheinungen auf­tauchen und wieder an Intensität abnehmen. In diesen Fällen kann man erst einmal abwarten, ob die Kopfschmerzen von allein wieder verfliegen.