«Vor allem ängstliche und sensible Menschen sind dafür anfällig», beschreibt Psychologe Wolf Langewitz das Syndrom im Beobachter-Ratgeber «Wenn plötzlich die Luft wegbleibt». Hyperventilation wird durch Aufregung oder Stress ausgelöst. Das Gehirn verlangt nach Luft. In der Folge wird schnell ein-, aber kaum noch ausgeatmet. Die Brust beginnt zu schmerzen, Druck entsteht. Viele Betroffene fühlen sich, als würden sie ersticken. Durch die Panik verschlechtert sich die Atmung zusätzlich. Nicht selten landen Betroffene in der Notaufnahme.