Kurz nachdem der letzte Schnee geschmolzen ist, schickt der Frühling seine ersten Boten in Form von Schneeglöckchen, Krokussen und blühenden Haselsträuchern – und für einen Teil der rund 1,2 Millionen Schweizer Pollenallergiker in Form eines deftigen «Heupfnüsels». Dabei kann sich kaum jemand sicher sein, nicht auch irgendwann vom Heuschnupfen – in der Fachsprache auch saisonale Rhinitis oder Pollinosis genannt – betroffen zu sein. Denn die Allergie tritt oftmals unvermittelt und in jedem Alter auf.