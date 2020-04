Wer den Verdacht hat, dass Pomuskeln Verursacher der Schmerzen sind, wendet sich am besten an einen Physiotherapeuten, eine Sportärztin oder an einen manuellen Mediziner. Die Therapie besteht aus Dehnübungen und, wenn das nicht ausreicht, aus Triggerpunktmassagen. «Dabei lösen wir durch Druck auf den Muskel dessen Spannung, so dass dieser nicht mehr auf den Nerv drückt», sagt Luomajoki.