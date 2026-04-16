Die Grünen-Nationalrätin Manuela Weichelt sieht im Jet-Kauf nur die Spitze des Eisbergs. «Fragen Sie mal einen Migros-Verkäufer, ob er mit seinen Krankenkassenprämien die Privatjets der Pharmabosse mitfinanzieren möchte, auch wenn die Schweiz nur ein kleiner Markt ist.» Für Weichelt steht fest: Die Schweiz muss zusammen mit Europa ihre Abhängigkeit von gewissen Wirkstoffherstellern und Pharmakonzernen verringern. Etwa mit der eigenen Produktion von patentabgelaufenen Medikamenten. Dazu müsse auch mehr mit den Apothekerverbänden zusammengearbeitet werden.