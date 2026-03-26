Es ist Frühling. Und da treiben nicht nur die Magnolien, sondern auch Generalversammlungen ihre schönsten Blüten. Bei Novartis kassiert der CEO Vas Narasimhan einen Rekordlohn von 25 Millionen Franken. UBS-Chef Sergio Ermotti verdient zwar «nur» gleich viel wie letztes Jahr. Aber mit 14,9 Millionen Franken doch wieder ordentlich. Und mit der Partners Group, Nestlé und Swiss Re steht uns die Verkündigung von ein paar weiteren Lohnexzessen noch bevor.