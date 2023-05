In nicht betroffenen Ländern, also auch in der Schweiz, ist das Risiko einer Erkrankung verschwindend klein. Zwar kommt die Asiatische Tigermücke inzwischen auch hier immer häufiger vor. Man müsste aber von einem Exemplar gestochen werden, welches das Virus bereits in sich trägt, weil es zuvor einen infektiösen Menschen gestochen hat. Pie Müller vom Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut (Swiss TPH) gibt darum Entwarnung: «Wer nicht in ein betroffenes Gebiet reist, muss sich bei aktuellem Stand keine Sorgen machen.»