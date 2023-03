Haben Sie eine Erklärung für dieses gestiegene Interesse?

Ich vermute, dass vor allem die sozialen Medien eine wichtige Rolle spielen. E-Zigaretten und Einweg-Geräte wie die sogenannten Puff Bars werden auf Tiktok und Instagram intensiv durch Influencerinnen und Influencer beworben. Diese Beiträge sind voll auf Jugendliche ausgerichtet. Aber auch die Farben und die Geschmacksrichtungen der Vapes an sich sind so gewählt, dass sie Jugendliche ansprechen. Als Teenager ist man fast gezwungen, zu vapen, wenn man dazugehören will.