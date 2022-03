Einige Sportarten fördern die Rückengesundheit mehr als andere (siehe nachfolgende Infoboxen). Wichtig: «Dreimal die Woche eine Stunde Sport treiben kompensiert nicht 165 Stunden Inaktivität in der Woche», so Froböse. Deshalb müsse man auch den Alltag aktiv gestalten Fettverbrennung So macht der Alltag fit : Treppe statt Lift, Auto nicht direkt vorm Büro parkieren und in jeder Stunde Sitzen fünf bis zehn Minuten herumgehen oder leichte Gymnastik machen. Sport und Bewegung heben zudem die Stimmung und stimulieren das Immunsystem. Froböse: «Die Reparaturprozesse in den verschiedenen Geweben laufen so optimal ab.»