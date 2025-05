Jogging-Tipp 5: Nicht zu viel essen vor dem Joggen

Zur Frage, was man in welchem zeitlichen Abstand vor dem Laufen essen sollte, gibt es verschiedene Ansichten. Oft wird empfohlen, am Morgen nicht mit komplett leerem Bauch loszulaufen. Ideal ist eine Banane oder ein Joghurt. Doch nicht alle Läufer vertragen das. Wenn Sie nüchtern loslaufen, sollten Sie einen Snack mitnehmen – ein Hungerast ist sehr unangenehm.