In der Schweiz hat einer von vier Erwachsenen erhöhten Blutdruck – das schätzt die Schweizerische Herzstiftung. Die Ursachen sind bekannt: ein ungesunder Lebensstil Was begünstigt Bluthochdruck? «Die Lebensweise ist entscheidend» mit Übergewicht, falsche Ernährung, zu wenig Bewegung, viel Stress oder Rauchen. Dadurch steigt der Blutdruck über die Jahre, die Blutgefässe verhärten sich und das Risiko für Herzinfarkt und Hirnschlag steigt stark an.