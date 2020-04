Berühren Sie die Wegwerf-Hygienemaske beim Abnehmen nur an den Bändern hinter den Ohren und halten Sie sie von sich und Ihrer Kleidung weg.

Sie sollten sie in einem geschlossenen Abfalleimer entsorgen, damit sich allfällige Viren, die darauf sind, nicht weiterverbreiten.

Achten Sie darauf, dass die Maske richtig herum getragen wird. Es hat meist eine Innen- und Aussenseite.

Falls die Maske ein Metallstück über der Nase hat, dieses beim Anziehen festdrücken. Dann sitzt die Maske besser.



Für viele, die eine Maske tragen wollen, stellen sich im Alltag noch weitere praktische Fragen: Wenn man eine Maske zum Beispiel nur für die Fahrt im ÖV braucht und dann erst am Abend wieder für die Rückfahrt – was macht man in der Zwischenzeit damit? Darf man sie überhaupt für beide Strecken verwenden oder muss man sie zwingend beim Abnehmen entsorgen und für den Abend eine zweite anziehen? Oder was, wenn man zwischendurch etwas trinken will? Braucht man danach jedes Mal eine neue Maske? «Im Zusammenhang mit dem Öffentlichen Verkehr wird momentan ein Konzept für die Maskennutzung diskutiert», heisst es beim BAG. Man werde es zu gegebener Zeit kommunizieren.