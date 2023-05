Einfacher Zugang zu E-Zigaretten

Der Verkauf von E-Zigaretten an Jugendliche ist in der Schweiz kaum geregelt. Während mehrere Kantone, darunter Zürich und St. Gallen, den Vertrieb an unter 16-Jährige zwar beschränken, gibt es in Schwyz und Appenzell Innerrhoden keine Regulierung. Klar verboten sind Vapes hingegen in den meisten Westschweizer Kantonen. Das geht aus einer Statistik des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) hervor.