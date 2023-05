In der Psychologie spricht man von Entwicklungsschritten, die es im Leben zu meistern gilt. Früher ging man dabei von einer klaren Abfolge aus. Heute sind Bandbreite und Ablauf recht offen. Früher gab es eine klar definierte Kindheitsphase mit einem sehr raschen Übertritt ins Erwachsenenleben. In gewissen Naturvölkern geschieht das rituell, noch immer praktisch über Nacht. In der westlichen Welt dagegen gibt es eine Zwischenphase, und die wird immer länger. Die Pubertät beginnt Pubertät Das verflixte elfte Jahr mit jeder Generation früher, der vollumfängliche Schritt in die Unabhängigkeit von den Eltern erfolgt später – wie auch die Gründung einer eigenen Familie.