Die Welt wird immer kleiner

Was passiert, wenn jemand über Jahre hinweg unbehandelt unter starken Ängsten leidet? Dem Experten zufolge entwickeln die Betroffenen oft neue Denk- und Verhaltens- muster sowie ein starkes Vermeidungsverhalten. Wer eine Panikattacke im Bus oder Kino erlebt, meidet diese Orte. Mit der Zeit wird die Welt der Betroffenen immer kleiner, bis sie sich kaum mehr aus dem Haus trauen. «Das kann Beziehungen belasten und macht es schwierig, sich selbst einzugestehen, dass man Hilfe braucht.»