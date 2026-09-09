Können wir dem Bauch also vertrauen?

Nein, wir sollten auf ihn hören, ihm aber nicht blind folgen. Denn es gibt nicht nur das eine Bauchgefühl, sondern mehrere, die sich oft widersprechen. Bauchgefühle animieren uns dazu, in der Bar eine attraktive Person anzusprechen. Gleichzeitig lassen sie die Angst aufkommen, dabei abgelehnt zu werden. Diese Ambivalenz ist typisch für Bauchgefühle. Sie wollen unsere Lust sofort befriedigen und ignorieren allfällige negative Konsequenzen. Das bedeutet, dass sie trügen und uns auf eine falsche Fährte locken können. Denn Entscheidungen lassen sich mit dem Bauchgefühl nicht – wie mit dem Verstand – realistisch einschätzen.