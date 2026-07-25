Doch wie können wir das in der Schweiz lernen? Sollen wir einen Krieg anzetteln?

Natürlich nicht. Aber es lohnt sich, zu überlegen, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen. Was wünschen wir uns von Herzen? Was könnten wir in 20, 30 Jahren verwirklichen? Es macht viel aus, wie wir nach vorne blicken. Mehr als 50 Prozent unserer Gedanken sind in die Zukunft orientiert. Für Schweizer ist Zukunft eine Bedrohung. Für viele andere ist sie ein Versprechen.