Was aber trotzdem bleibt, ist das Gefühl der Distanz. Die räumliche Distanz zu allen, diese zwei Meter, sie fühlen sich sonderbar an. Es fehlt etwas. Man kann das drehen und wenden, wie man will. Gerade jene, die allein oder von ihren Liebsten getrennt sind, merken das sehr. Es schmerzt, die Mutter oder den Partner am anderen Ende der Schweiz nicht einfach besuchen zu können Weniger Kontakte wegen Corona «Die Frage ist, welche Qualität wir diesem Zustand geben» , sie oder ihn nicht zu riechen, die weiche oder haarige Haut nicht zu spüren. Das ist schmerzhaft. Aber es macht uns allen sehr bewusst, was wirklich zählt im Leben.