Die Änderung: Seit dem 1. Juli 2022 zahlt die Grundversicherung die Behandlung durch Psychotherapeuten – Psychologen mit einer Weiterbildung in Psychotherapie –, wenn die Therapie von einem Arzt oder einer Ärztin angeordnet wird. Zuvor zahlten die Versicherungen nur, wenn die Psychotherapeutin bei einem Psychiater – also einem Arzt mit Weiterbildung in Psychotherapie – angestellt war und über diesen abrechnete.