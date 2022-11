Sie unterrichten Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Was muss man sich darunter vorstellen?

Das sind Achtsamkeitsmeditationen. Diese Form der Meditation ist am weitesten verbreitet und wissenschaftlich am besten untersucht. Die Übungen, die wir in einem achtwöchigen MBSR-Kurs vermitteln, haben allesamt das Ziel, die Achtsamkeit zu erhöhen, also die Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment zu lenken. Sich dessen bewusst zu sein, was hier und jetzt gerade geschieht, und dieser Erfahrung mit Offenheit und Akzeptanz zu begegnen. Diese achtsame Haltung wird in formellen Meditationen, also zum Beispiel in Sitzmeditationen, gestärkt, um sie dann auch in den Alltag mitzunehmen.