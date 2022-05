Midlife-Crisis – es könnte mitten auf seiner Stirn stehen. Lester Burnham ist 42 und gelangweilt. Vom Job, von der Familie, vom Leben. «In gewisser Weise bin ich bereits tot», sagt er und duscht im Selbstmitleid. Doch dann nimmt sein trauriges Leben eine glückliche Wendung – mit Angela, einer minderjährigen Cheerleaderin. Er verliebt sich, fühlt sich wieder jung. Schmeisst den Job hin, raucht Gras, trainiert in der Garage und kauft einen Sportwagen.



Auch wer den Antihelden aus dem preisgekrönten Film «American Beauty» (1999) nicht kennt, hat vielleicht schon über einen Lester gelästert. Über verzweifelte Flirtversuche, gebleichte Zähne oder einen Solarium-Teint. Im Alltag ist die Midlife-Crisis zum Klischee geworden. Zum Schimpfwort, das meist Männer trifft. In der Wissenschaft wird seit Jahrzehnten debattiert, ob die Krise überhaupt existiert. Was also steckt dahinter?