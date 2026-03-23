Sollte man eingreifen, wenn man jemanden kennt, der sehr eigenbrötlerisch lebt?

Wichtig ist, Kontaktpunkte für solche Menschen zu schaffen. Aber das kann nicht allein Aufgabe einzelner Bürger sein. Dafür braucht es ein funktionierendes Gesundheits- und Sozialnetz – und das haben wir grundsätzlich. Trotzdem fallen einzelne Menschen durch solche Raster. Man kann etwa eine Gefährdungsmeldung bei der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde machen. Dann wird geprüft, ob Hilfe nötig ist. Gleichzeitig gilt: Nicht jeder Sonderling ist gefährlich.