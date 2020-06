Wieso ist das Maskentragen in Asien normal und bei uns ein Problem? Hat das wieder mit der Beziehung zur Natur zu tun?

Ich war letzten Sommer in Korea in den Bergen – Südkoreaner tragen sogar beim Bergsteigen Masken. Für sie ist das kein Widerspruch. Sie tragen aber auch sonst sehr viel mehr Schutzkleidung. Sie hatten spezielle Armschoner an und alle einen Hut. Sie schützen sich allgemein mehr. Für Asiaten ist die Maske ein Symbol für Schutz. Sie tragen Maske, wenn sie sich in irgendeiner Form unsicher fühlen. Ähnlich wie wir eine Sonnenbrille tragen, wenn wir eine Barriere zwischen uns und der Aussenwelt wollen. Arabische Frauen sagen auch, dass sie ihre Gesichtsbedeckung vor allem dann tragen, wenn sie sich unsicher fühlen.

In allen Kulturen gibt es solche Schutzphänomene und in Asien ist das die Gesichtsmaske. Wobei sie getragen wird als Schutz bei Erkältung, aber auch als Schutz bei schlechter Luftqualität und Luftverschmutzung. Das sind Assoziationen, die wir nicht haben. Und noch etwas: Wenn Asiaten erkältet sind, gilt es als sehr unhöflich, die Nase zu schnäuzen. Dann ist eine Maske wichtig, weil man sonst ständig Flüssigkeit an der Nase hätte. Hinzu kommt, dass sie 15 Jahre Erfahrung mit Sars haben.