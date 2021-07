So schön es ist, die Arbeitskolleginnen wieder zu treffen. Soziale Kontakte können einem in der ersten Phase aber doch auch überfordern.

Nicht unbedingt. Wer einige Zeit alleine in der Wüste verbracht hat, findet Menschenmassen danach komisch. Wer ein Jahr in New York gelebt hat, fühlt sich im abgelegenen Bergdorf zunächst wohl auch völlig fehl am Platz. An das jeweilige Ausmass unserer sozialen Kontakte müssen wir uns immer wieder neu gewöhnen. Für den einen ist es schnell so, wie es einmal war. Für den anderen kann bereits das Mittagessen in der Betriebskantine eine unüberwindbare Herausforderung sein. Für diesen Fall kann man in der ersten Zeit vielleicht einfach ein Sandwich mitnehmen und sich allein oder zu zweit auf eine nahegelegene Parkbank setzen.