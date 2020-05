Am Abend sassen Sie noch lange am Tisch. Irgendetwas meldete sich in Ihnen, liess Sie nicht zur Ruhe kommen. Und plötzlich war klar, was es war. Vor zehn Jahren hatten Sie eng mit jemandem in einem Projekt zusammengearbeitet, auch da war es plötzlich so sonderbar gewesen. Sie spürten damals, dass etwas anders war, wussten aber nicht, was. Im Nachhinein fanden Sie heraus, dass es anderen ähnlich gegangen war wie Ihnen.