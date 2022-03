Die Folgen belasten uns schwer. Herzrasen, Schlaf- und Ruhelosigkeit sowie zwanghaftes Beschäftigen mit dem Schrecken hindern uns am Leben. Es belastet unsere Beziehungen. In solchen Phasen sind wir im Alltag so belegt von der Angst, dass alles andere hintanstehen muss. Falls das wiederholt passiert, sprechen wir von einer Angststörung Angststörung Von Sorgen erdrückt .



Wenn Eltern davon betroffen sind, leiden die Kinder doppelt. Sie wachsen in einer Atmosphäre ohne emotionale Sicherheit auf und erleben ihre Eltern als nicht wirklich erreichbar.