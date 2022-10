Besonders häufig davon betroffen sind Mütter. Sie müssen noch immer den verhältnismässig grösseren Berg an Haus- und Betreuungsarbeit leisten – und das vielfach in Kombination mit einem bezahlten Job. «Erst seit relativ kurzer Zeit arbeiten Frauen in Berufen, die lange ihren Vätern vorbehalten waren, ohne jedoch die Aufgaben ihrer Mütter abzugeben. Das Ergebnis ist vielfach eine verzweifelte Doppelschicht», schreibt Autorin Libby Weaver in ihrem Buch. So verwundert dann auch das Studienresultat der US-amerikanischen Gesundheitsberatungsfirma Maven wenig. Dieses hat gezeigt, dass Mütter in einer bezahlten Beschäftigung 23 Prozent häufiger an Burn-outs leiden als Väter.