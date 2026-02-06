Was müssen wir morgen noch einkaufen? Wo sind die Pässe der Familie? Was schenken wir der Schwiegermutter? Wann hat das Kind seinen Impftermin? All diese Fragen bilden eine mentale Last – die überall mit dabei ist. Bei der Arbeit, im Alltag, im Familienleben. Unsichtbar und oft unbewusst sitzt sie in unseren Köpfen, von morgens bis abends.



Es ist der ständige Koordinationsstress im Alltag – das Daran-Denken, Planen, Organisieren und Terminieren von Aufgaben, bevor sie überhaupt anstehen. Dieser Stress wird in Partnerschaften oft übersehen und wenig wertgeschätzt. Und nach wie vor nimmt ihn meist die Frau auf sich – insbesondere wenn Kinder dazukommen.