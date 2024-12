Dann knickte ich ein

Vom Thema inspiriert, habe ich meinem Bruder eine Sprachnachricht geschickt, um den Puls fürs Fest in der eigenen Sippe zu fühlen. Wir haben dann in Rekordzeit festgestellt, dass das, was mich beflügelt («Mal etwas anderes probieren», «Mal jemand total Neues einladen»), ganz oben auf der Liste mit Dingen steht, die er gern vermeiden würde. Ich bin dann eingeknickt, weil mein Bruder ein Fels ist, und irgendwo drauf müssen wir diese Weihnachtskirche ja erst bauen, damit wir sie später im Dorf lassen können.