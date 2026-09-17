Legionellose ist eine Erkrankung der Atemwege. Sie wird durch bestimmte Bakterientypen der Gattung Legionella ausgelöst. Die beiden wichtigsten Formen sind die Legionärskrankheit und das Pontiac-Fieber.

Legionärskrankheit (schwere Form)

Die Legionärskrankheit kann eine lebensbedrohliche Lungenentzündung auslösen. Zu den Symptomen gehören Fieber, Husten, Muskel- und Kopfschmerzen sowie Appetitverlust. Verwirrtheit und Magen-Darm-Probleme können auch auftreten. Trotz Antibiotikabehandlung sterben durchschnittlich 5 bis 10 Prozent der Erkrankten.

Pontiac-Fieber (milde Form)

Diese Form verläuft ohne Lungenentzündung. Typisch sind Fieber und Grippesymptome. In der Regel erholen sich Erkrankte innerhalb von wenigen Tagen ohne Antibiotika von selbst. Jährlich gibt es etwa 500 bis 600 gemeldete Infektionen. Der Grossteil tritt im Sommer auf.