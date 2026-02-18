Was kann man tun, damit möglichst einwandfreies Wasser aus dem Hahn kommt?

Zunächst sollte man Hausinstallationen nur durch ausgewiesene Fachleute einbauen, kontrollieren und warten lassen sowie die Armaturen und Siebeinsätze regelmässig reinigen. Der Schweizerische Verein des Gas- und Wasserfachs SVGW zertifiziert geeignete Materialien, die hygienisch unbedenklich sind. Um Legionellen zu vermeiden Legionellen im Duschwasser Die Gefahr lauert im Badezimmer , sollte das Wasser im Boiler ausserdem immer auf mindestens 60 Grad aufgeheizt werden. Wenn Sie ein paar Tage ausser Haus sind und kein Wasser brauchen, sollten Sie die Leitungen gut spülen, wenn Sie zurück sind. Konkret: Lassen Sie das Wasser länger laufen, bevor Sie es trinken.