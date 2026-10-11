Berechnungsformel aus dem 19. Jahrhundert

Der Grund ist ein Rechenfehler aus dem 19. Jahrhundert: Lebensmittelbranche und Behörden rechnen weltweit in offiziellen Nährwertdatenbanken mit einem fehlerhaften Verfahren. Dabei wird der Proteingehalt eines Lebensmittels nicht in einem Labor bestimmt, sondern bloss als Näherungswert ermittelt. In Analysen wird der Stickstoffgehalt eines Lebensmittels gemessen und dann dieser Wert mit dem Faktor 6,25 multipliziert, um die Proteinmenge zu bestimmen.